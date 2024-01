Wall Street clôt en ordre dispersé, petite tension obligataire

La Bourse de New York a clos mercredi en ordre dispersé après un baromètre d'activité aux Etats-Unis plus fort que prévu qui a tendu les taux obligataires et ralenti l'élan des actions.

L'indice S&P 500, quasiment stable (+0,08%), a pu néanmoins afficher, de peu, un nouveau record, le quatrième d'affilée, à 4.868,55 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 0,36% à 15.481,92 points mais le Dow Jones a cédé 0,26% à 37.806,39 points.