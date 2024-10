Wall Street clôture en baisse, peine à trouver un élan

La Bourse de New York a clôturé en baisse lundi, crispée face à la hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt, et dans l'attente d'indicateurs sur l'inflation américaine en fin de semaine.

Le Dow Jones a abandonné 0,94%, l'indice Nasdaq 1,18% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,96%.

"Le début de la semaine est marqué par une certaine aversion au risque, les actions étant soumises à la pression de deux forces en présence", à savoir or noir et rendements obligataires, a commenté Angelo Kourkafas, analyste d'Edward Jones.