Wall Street clôture en hausse avant une semaine chargée en indicateurs

L'indice Dow Jones a gagné 0,62% à 34.559,98 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,84% à 13.705,13 points et le S&P 500 de 0,63% à 4.433,31 points.

La Bourse de New York a clos en hausse lundi, entamant dans le vert une semaine chargée en indicateurs sur l'inflation et l'emploi américains après un mois difficile.

Le mois d'août, historiquement baissier pour Wall Street lorsque les actions ont bien commencé l'été, n'a pas failli à sa réputation.

A l'ouverture lundi, le Dow Jones était en recul de 3,4% en août, le S&P 500 en retrait de plus de 4% et le Nasdaq de plus de 5%.

"Les actions ont retrouvé confiance en ce début de semaine, grâce notamment à une résurgence du secteur de la technologie", a résumé Patrick Martin de Shaeffer.