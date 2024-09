Wall Street clôture en ordre dispersé, prudence avant des nouvelles de l'inflation

"Le marché se projette déjà vers le CPI (l'indice de prix à la consommation, ndlr) demain (mercredi), et le PPI (l'indice de prix à la production) jeudi", a commenté Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

Le Dow Jones a cédé 0,23%, l'indice Nasdaq a gagné 0,84% et l'indice élargi S&P 500, 0,45%.

La Bourse de New York a fini mardi sur une note contrastée, les investisseurs se montrant hésitants avant la publication de nouveaux indicateurs d'inflation, mercredi et jeudi.

Ces deux chiffres seront les derniers jalons marquants avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), mardi et mercredi.

Les économistes prévoient un ralentissement du CPI en août, à 2,6% sur un an contre 2,9% en juillet.

Quant à la Fed, les opérateurs attribuent une probabilité de 69% à une baisse d'un quart de point du taux directeur.

A la différence des actions, le marché obligataire a pris une direction claire.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans s'est retranché jusqu'à 3,59%, au plus bas depuis près d'un an et demi, contre 3,67% la veille en clôture.

Pour Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, ce décrochage est lié au dérapage des cours du pétrole. Mardi, le Brent, principale référence mondiale de l'or noir, est tombé sous 69 dollars, une première depuis décembre 2021.