Wall Street commence la semaine en repli, les taux obligataires montent

La Bourse de New York a commencé la semaine en repli lundi, après des records, refroidie par une tension sur les taux obligataires et jugeant d'une autre salve de résultats d'entreprises.

L'indice Dow Jones et le S&P 500 cédaient 0,58% et 0,28% respectivement vers 15H00 GMT, après des records vendredi après des records vendredi à 38.654,42 points et 4.958,61 points.