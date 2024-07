Wall Street conclut en nette baisse, les incertitudes politiques pèsent

L'indice Dow Jones a mené les pertes, lâchant 1,29% à 40.665,02 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a cédé 0,70% à 17.871,22 points et le S&P 500 a reculé de 0,78% à 5.544,59 points.

La Bourse de New York a clôturé en nette baisse jeudi, les investisseurs fuyant les mégacapitalisations pour la deuxième séance d'affilée alors que les incertitudes de la politique américaine commencent à peser.

"Le marché est sur-acheté depuis un moment", a diagnostiqué Peter Cardillo de Spartan Capital, "mais il y a aussi un nouveau rebondissement politique avec un possible abandon de la candidature de Joe Biden dès la fin du week-end".

Contrairement à la veille où le Nasdaq avait connu sa pire séance en presque deux ans, jeudi c'était le Dow Jones qui a glissé le plus vite, notamment à cause de la chute de poids lourds de l'indice comme la banque JPMorgan (-3,18%) mais aussi Goldman Sachs (-3,18% également).

Le président démocrate de 81 ans, qui a mis sa campagne en pause à cause d'un léger cas de Covid, joue sa survie politique alors que le tumulte devient de plus en plus audible parmi les démocrates pour qu'il laisse la place à un autre candidat à l'élection.

Même l'ancien président Barak Obama, dont Biden était le second, aurait dit à des proches que Joe Biden devrait reconsidérer sa candidature à la présidentielle en novembre.

"Si Joe Biden jette l'éponge, cela ouvre de nouvelles perspectives. A l'heure qu'il est, Donald Trump est jugé gagnant mais si Joe Biden devait être remplacé par un candidat plus jeune, cela pourrait changer la perspective d'une victoire de Trump", a poursuivi l'analyste de Spartan Capital.