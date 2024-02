Wall Street conclut en ordre dispersé après les minutes de la Fed et avant Nvidia

Pour Chris Low, économiste à FHN Financial, les "minutes" sont dans l'ensemble "assez bellicistes" ou favorables au maintien des taux élevés un certain temps.

La Fed avait laissé ses taux inchangés à leur plus haut niveau depuis plus de vingt ans.

Les taux obligataires à dix ans ont ainsi bondi à 4,32% contre 4,27% la veille.

Enfin, le gros événement de la séance a été l'attente fébrile des résultats trimestriels du fabricant de puces pour l'IA, Nvidia, coqueluche du marché.

Le titre Nvidia a pris plus de 40% depuis le début de l'année et largement 200 % depuis un an pour devenir, en valeur, l'action la plus plus échangée journellement devant Tesla.

Mais mercredi, dans l'attente de ses résultats après la clôture du marché, Nvidia, l'une des "7 magnifiques" -un groupe de mégacapitalisations de la tech où l'on retrouve Apple et Alphabet notamment-, a conclu en chute de 2,85% à 674,72 dollars.

Ailleurs à la cote, le spécialiste de la cybersécurité des réseaux Palo Alto Networks a chuté de 28,44% à 261,97 dollars alors que la compagnie a abaissé ses prévisions de chiffres d'affaires pour l'ensemble de l'exercice en cours.

L'entreprise de taille moyenne SolarEdge Technologies, spécialisée dans les équipements photovoltaïque, a vu son titre dégringoler de 12,18%. Elle a accusé une chute de 65% de ses ventes au dernier trimestre.

Dans le sillage de Palo Alto Networks, plusieurs compagnies de cybersécurité ont décroché, comme Zscaler (-14,10%), SentinelOne (-12,16%) ou CrowdStrike (-9,68%).

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase a reculé de 6,28% alors que le bitcoin refluait (-1,85% vers 14H45 GMT).

Les titres de Rivian et de Lucid, constructeurs de véhicules électriques, étaient sous pression dans les échanges électroniques après la clôture perdant respectivement -3,15% et -2,70% après des résultats décevants.

Le site artisanal de vente en ligne Etsy perdait 3,85% après la clôture à la suite de résultats moins bons que prévu et malgré des ventes trimestriels meilleures qu'attendues.

La chaîne de pharmacies Walgreens Boots a été sanctionnée (-2,51% à 21,75 dollars) pour avoir perdu sa place au sein du Dow Jones, l'indice des 30 valeurs vedette de la Bourse de New York. Walgreens sera remplacée par Amazon (+0,90%) vendredi.