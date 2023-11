Wall Street conclut en ordre dispersé son meilleur mois de l'année

L'indice Dow Jones a gagné 1,47% à 35.950,89 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 0,23% à 14.226,22 points et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,38% à 4.567,80 points.

La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé jeudi la dernière séance de novembre, le meilleur mois de l'année jusqu'ici pour les indices.

Sur le mois, le Dow Jones et l'indice élargi, le plus représentatif du marché américain, ont tous deux avancés de plus de 8% tandis que le Nasdaq a grimpé d'environ 10%.

Novembre se révèle le meilleur mois depuis juillet 2022 pour le S&P 500 et le Nasdaq tandis que le Dow Jones affiche sa meilleure performance mensuelle depuis octobre 2022.

Jeudi toutefois, le secteur de la technologie n'a pas suivi l'élan du Dow Jones, semblant un peu déçu des chiffres de l'inflation américaine.