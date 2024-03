Wall Street conclut en petite baisse

L'indice Dow Jones a cédé 0,08% à 39.282,33 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,42% à 16.315,70 points et le S&P 500 a lâché 0,28% à 5.203,58 points.

La Bourse de New York, légèrement dans le vert toute la séance, a finalement conclu sur une modeste perte mardi au deuxième jour d'une semaine riche en données économiques mais qui sera écourtée par le Vendredi Saint.

"Après avoir diminué au cours de quatre des cinq derniers trimestres, l'investissement en équipement des entreprises commence à se redresser (...) et je pense que la reprise a encore du potentiel", a affirmé Andrew Hunter de Capital Economics.

Les commandes de biens durables en février aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu (+1,4%), même sans le secteur des transports (+0,5%).

"On a eu des données macro-économiques mitigées mardi", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital.

Les investisseurs attendent en outre une troisième évaluation de la croissance du PIB au dernier trimestre 2023 jeudi et surtout des données sur l'inflation avec l'indice PCE, mesure favorite de la Fed, vendredi.

La confiance des consommateurs a, elle, stagné en mars, une meilleure perception de la situation actuelle ayant été contrebalancée par un pessimisme plus grand pour les mois à venir, lié à l'inflation, mais aussi au contexte politique à l'approche des élections.

Mais comme les marchés américains seront fermés vendredi et que le trimestre se clôt également cette semaine, "on peut s'attendre à des toilettages de bilan et à un moindre volume de transactions", a estimé Peter Cardillo.

L'analyste doute que le Dow Jones puisse atteindre pour la première fois de son histoire la barre des 40.000 points dont il est tout près.

Du côté des valeurs, les actions de Trump Media and Technology Group (TMTG), société qui chapeaute le réseau social Truth Social et qui étaient cotées pour la première fois sur le Nasdaq sous le titre DJT comme "Donald John Trump", ont fait des vagues.

Issues de la fusion avec la Spac, Digital World Acquisition Corporation (DWAC), les actions DJT, qui ont grimpé de plus de 50% en journée, ont finalement terminé en hausse de 16,10% à 57,99 dollars,au plus bas de la séance.

Cela permet à l'ancien président et candidat républicain, qui détient des dizaines de millions d'actions de l'entité fusionnée, d'augmenter instantanément son patrimoine de quelque 4,5 milliards de dollars sur le papier.

Certains analystes comparaient la volatilité de ce nouveau titre, très influencé par la politique, à celle des actions virales qui enflamment l'enthousiasme des boursicoteurs, comme GameStop.

Le titre GameStop de la chaîne de distribution de jeux video a conclu en hausse de 2,51% à 15,50 dollars mais il fondait de 16% dans les échanges électroniques après la clôture.

La société a annoncé un recul de ses ventes au quatrième trimestre.

Le réseau social Reddit, introduit en Bourse la semaine dernière au prix de 34 dollars, a bondi de 8,88% à 65,11 dollars.

Ailleurs à la cote, Tesla a gagné 2,92% mais son concurrent Rivian a lâché 1,22% et Lucid 5,48% alors que le constructeur de véhicules électriques Fisker a été suspendu de la cote lundi après l'annonce de la rupture de négociations avec une autre entreprise automobile susceptible de la renflouer.

Le fabricant de beignets Krispy Kreme a vu ses actions gonfler de 39,36% alors que la chaîne McDonald's (+0,00%) a indiqué qu'elle allait proposer ces "donuts" à son menu à partir du deuxième trimestre 2024.

Sur le marché obligataire, les rendements à dix ans ont reculé à 4,22% contre 4,24% la veille.