Wall Street dans le vert, optimiste sur un atterrissage en douceur

L'indice Dow Jones a gagné 0,85% à 34.852,67 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 1,74% à 13.943,76 points et l'indice S&P 500 de 1,45% à 4.497,63 points. Les rendements obligataires se sont vivement repliés à 4,11% pour ceux à dix ans, ce qui a aussi favorisé les actions.

La Bourse de New York a trouvé un nouvel élan de façon inattendue mardi, dans un marché très peu étoffé, après un signe de détente du marché de l'emploi américain qui plaide pour un atterrissage en douceur de l'économie.

La publication du rapport JOLTS du ministère américain du Travail montrant une baisse des emplois vacants à 8,8 millions en juillet, au plus bas depuis mars 2021 contre 9,2 millions le mois d'avant.

"Les chiffres du jour étaient certainement une surprise. Les investisseurs étaient davantage focalisés sur les autres chiffres économiques qu'on attend dans la semaine, notamment l'indice d'inflation PCE et le rapport officiel sur l'emploi", a expliqué à l'AFP Steve Sosnick d'Interactive Brokers.

Ce recul des offres d'emplois "a été interprété par le marché comme une vraie bonne nouvelle même si cela n'en paraît pas une pour l'économie", a ajouté l'expert. "Car si vous êtes la Fed et que vous essayez de faire retrouver un certain équilibre entre l'offre et la demande d'emploi, c'est un chiffre approprié", a-t-il poursuivi.

Les rendements sur les bons du Trésor, qui baissent quand les prix des obligations montent, ont réagi immédiatement perdant dix points de base "en une minute et demie", a encore souligné M. Sosnick.