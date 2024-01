Wall Street dans le vert, portée par la technologie

Vers 15H05 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,12%, le Nasdaq gagnait 0,57% et le S&P 500 progressait de 0,45%, après un nouveau record la veille.

La Bourse de New York évoluait dans le vert mercredi, tirée par le secteur technologique et les bons résultats de Netflix, qui témoignent de l'allant du consommateur.

Le Dow Jones avait cédé 0,25% à 37.905,45 points et le Nasdaq avait progressé de 0,43% à 15.425,94 points.

Parmi les grands noms publiant leurs comptes mercredi, le papetier et groupe de produits d'hygiène Kimberly Clark était sanctionné (-4,88%).

Le groupe a publié des résultats en dessous des attentes au quatrième trimestre, affecté par des taux de change défavorables et malgré des ventes plus élevées qu'anticipé.

Sur l'ensemble de l'année, il a enregistré un chiffre d'affaires de 20,43 milliards (+1%) et dégagé un bénéfice net de 1,76 milliard, en recul de 9% du fait notamment d'une charge pour dépréciation d'actifs.

Après la clôture du marché, on attend aussi les comptes et projections de Tesla (+1,04%) et d'IBM (-0,03%) ainsi que ceux du groupe de solutions de stockage informatique Seagate Tech (-1,15%).

La compagnie de télécommunications AT&T perdait plus de 2% après avoir ajusté à la baisse ses prévisions de résultats pour 2024. Fin 2023, la compagnie a pourtant vu croître le nombre de ses abonnés au téléphone mobile.

Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com, a noté que le marché actions profitait aussi mercredi d'un repli des rendements obligataires. Le taux à dix ans sur les bons du Trésor américain se situait à 4,11% contre 4,12% la veille. Ce repli était surtout marqué sur les taux courts à deux ans, qui baissaient à 4,32% contre 4,36%.

Cette détente des taux faisait écho "à une mesure de relance en provenance de Chine, la Banque populaire de Chine offrant gracieusement une réduction de 50 points de base d'un taux de réserves obligatoires des banques commerciales", a expliqué M. O'Hare.

Cette mesure de Pékin est destinée à parer à l'essoufflement de la croissance dans la deuxième économie mondiale.

Sur le front macro-économique, les investisseurs auront un premier aperçu de la croissance américaine au quatrième trimestre, jeudi, avec l'estimation du produit intérieur brut de la première économie mondiale.

Selon le baromètre de la Fed d'Atlanta, l'expansion économique aux Etats-Unis a avancé de 2,4% en rythme annuel à la fin de l'année dernière, contre 4,9% au troisième trimestre. Le consensus d'analystes de Briefing.com est un peu moins optimisme prévoyant une croissance de 2% fin 2023.