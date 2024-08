Wall Street déprime après la montée du chômage aux États-Unis

La Bourse de New York évoluait en nette baisse vendredi et les taux obligataires chutaient, après une augmentation du taux de chômage aux États-Unis en juillet, signe d'un ralentissement de l'activité de la première économie mondiale.

C'est le plus haut taux de sans-emplois depuis octobre 2021, représentant 352.000 chômeurs de plus à 7,2 millions.

Du côté du marché obligataire, les rendements chutaient de façon spectaculaire, anticipant les besoins de l'économie pour des taux plus bas. Le rendement à dix ans tombait à 3,83% au plus bas depuis plus d'un an, contre 3,93% la veille et 4,15% en début de semaine.

Le taux à deux ans, le plus influencé par celui de la Fed, tombait à 3,94% contre 4,14% la veille.

Cela représente un changement brutal d'état d'esprit du marché puisque jusqu'ici les investisseurs anticipaient plutôt une baisse de 25 points de base en septembre.

À la cote, le fabricant de micro-processeurs Intel s'effondrait de 27% plombant le Nasdaq, après des résultats décevants tant sur le chiffre d'affaires que sur les bénéfices du deuxième trimestre.