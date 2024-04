Wall Street en baisse, la géopolitique prétexte à une consolidation

Le Dow Jones s'est replié de 0,65%, l'indice Nasdaq a lâché 1,79% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,20%.

La Bourse de New York a terminé en baisse, lundi, s'appuyant sur les craintes d'une escalade au Moyen-Orient pour consolider, un mouvement qui a particulièrement frappé les valeurs technologiques.

L'Iran a lancé des centaines de drones et de missiles en direction du territoire israélien dans la nuit de samedi à dimanche, en riposte à une frappe, le 1er avril, sur l'annexe consulaire de l'ambassade iranienne à Damas (Syrie), attribuée à Israël.

La presque totalité des missiles et drones ont été détruits avant de toucher le territoire israélien. Il s'agissait de la première attaque directe de l'Iran contre l’État hébreux.

"Cela crée de l'incertitude", a reconnu Patrick O'Hare, "mais il faut noter que le taux à 10 ans n'a pas profité d'un appétit pour le risque et que les cours du pétrole (en baisse en début de séance) se sont repris, mais sans s'envoler non plus."

Après avoir bondi initialement jusqu'à 4,66%, contre 4,52% vendredi à la clôture, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est ainsi retombé à 4,61%.