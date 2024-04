Wall Street en baisse, le coût de l'emploi pèse avant une décision de la Fed

L'indice Dow Jones perdait 0,47%, le Nasdaq, à dominante technologique cédait 0,26% et le S&P 500 lâchait 0,21%, vers 13H55 GMT.

La Bourse de New York évoluait en légère baisse mardi, inquiète d'une accélération du coût de l'emploi aux Etats-Unis, tandis que s'ouvre une réunion monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Lundi, le Dow Jones avait gagné 0,38% à 38.386,09 points, le Nasdaq avait avancé de 0,35% à 15.983,08 points et l'indice élargi S&P 500 avait progressé de 0,32% à 5.116,17 points.

Mardi matin avant l'ouverture, les contrats à terme étaient partis pour poursuivre cet élan positif lorsque la publication d'un indice trimestriel du coût de l'emploi plus fort que prévu a jeté un froid et fait basculer les actions dans le rouge.

A +1,2%, le coût de l'emploi au premier trimestre a accéléré à un rythme le plus rapide depuis un an et demi.