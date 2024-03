Wall Street en hausse après deux pertes hebdomadaires

L'indice Dow Jones gagnait 0,37%, le Nasdaq, à dominante technologique, bondissait de 1,55% et le S&P 500 de 1,05% vers 14H30 GMT.

La Bourse de New York a commencé dans le vert lundi après deux pertes hebdomadaires consécutives à l'orée d'une semaine décisive pour la politique monétaire américaine.

Sur la semaine passée, le Dow Jones et le S&P 500 ont cédé 0,1% et le Nasdaq 0,7% alors que des signes d'inflation tenaces ont fait grimper les taux obligataires.

"Le marché a perdu une partie de son élan la semaine dernière avec la hausse des taux obligataires à la suite de données sur l'inflation plus élevées que prévu", a noté Patrick O'Hare de Briefing.com. "Mais il semble avoir retrouvé son dynamisme avant une semaine importante et pour l'intelligence artificielle et pour la politique monétaire", a ajouté l'analyste.

Les actions technologiques reprenaient ainsi de la vigueur émoustillées par l'ouverture de la conférence des développeurs de Nvidia à Santa Clara en Californie. Le concepteur de puces superpuissantes, célébré à Wall Street, pourrait annoncer une nouvelle génération de processeurs pour l'intelligence artificielle.