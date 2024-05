Wall Street en hausse dans l'attente des dernières données sur l'inflation

L'indice Dow Jones avançait de 0,19%, le Nasdaq, à dominante technologique gagnait 0,25% et le S&P 500 progressait de 0,11% vers 14H30 GMT.

La Bourse de New York évoluait dans le vert lundi une semaine importante en termes de données économiques sur le front de l'inflation et des dépenses de consommation aux Etats-Unis.

La semaine passée, l'indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché, a gagné 1,9%, finissant vendredi à 5.222,68 points, à seulement 0,6% de son record historique. Le Dow Jones a lui affiché un gain hebdomadaire de 2,2% au terme de sa huitième séance dans le vert d'affilée, tandis que le Nasdaq a progressé de 1,1%.

Les investisseurs tablent à 63% sur une première baisse des taux en septembre, selon les calculs de CME Group sur les produits à terme.

Cette semaine, tous les yeux seront braqués sur la publication mercredi des chiffres de l'inflation américaine pour avril, avec l'indice CPI, et des ventes au détail, qui donnent une première estimation de la consommation, moteur de l'économie des Etats-Unis.

"Ces deux indices ont la capacité de faire bouger les choses de façon significative par rapport à la politique monétaire et aux attentes de baisses de taux", a prévenu Art Hogan. Selon lui, les chiffres de l'inflation devraient "montrer que la hausse des prix, hors alimentation et énergie, s'est probablement modérée en avril pour la première fois en six mois, offrant une lueur d'espoir que la tension sur les prix commence à s'atténuer".