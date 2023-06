Wall Street en hausse en début de séance, cherche à maintenir l'élan

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones s'appréciait de 0,13%, l'indice Nasdaq gagnait 0,93% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,46%.

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, tentant de maintenir l'élan de la veille qui a vu le marché franchir un seuil important à la hausse, avant une semaine riche en événements et indicateurs.

"Le marché vit une transition intéressante", a commenté Quincy Krosby, analyste de LPL Financial. "L'humeur a changé. Des investisseurs institutionnels, qui se tenaient à l'écart, se réengagent."

Le S&P 500 est parvenu à finir jeudi à 20% au-dessus de son plus bas en clôture du 12 octobre, ce qui signifie que Wall Street est passé en "bull market", c'est-à-dire un marché haussier, un seuil psychologique important pour les opérateurs.

"La réponse dépendra des données économiques, de la croissance des résultats de sociétés et de la politique monétaire", a-t-il poursuivi.

Les indices triomphaient vendredi de l'attentisme qui menaçait la place new-yorkaise avant une semaine chargée en actualité, avec l'indice des prix CPI lundi et la réunion, mardi et mercredi, de la banque centrale américaine (Fed), dont on attend un statu quo.

Pour Quincy Krosby, le fait que le mouvement de ces derniers jours ait été accompagné par les petites et moyennes capitalisations, "plus en prise directe avec l'économie", est un autre signe positif.