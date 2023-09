Wall Street en légère baisse, hésitante avant la réunion de la Fed

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones s'effritait de 0,17%, l'indice Nasdaq cédait 0,01% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,07%.

La Bourse de New York évoluait en légère baise lundi peu après l'ouverture, hésitante avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) mardi et mercredi, qui devrait renseigner sur la trajectoire monétaire de fin d'année.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a ainsi frôlé lundi un plus haut de 15 ans, à 4,35% (il avait atteint 4,36% fin août), contre 4,33% vendredi en clôture.

"Le marché est en dents de scie, et les taux obligataires testent des sommets", a commenté l'analyste.

Pour Karl Haeling, de LBBW, le marché poursuit sur sa lancée du mois de septembre, incapable de choisir une direction claire, qui plus est à quelques heures du début de la réunion de la Fed.

Pour Karl Haeling, ce coup de chaud sur les taux s'explique par le resserrement monétaire de la Fed, mais aussi par l'afflux de bons du Trésor et d'obligations d'entreprises sur le marché, ce qui fait baisser les prix, les taux évoluant en sens opposé.

Wall Street attend de la Réserve fédérale qu'elle oriente les indices par sa communication, mercredi, à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire.

"Le catalyseur ne sera pas la décision en elle-même, car tout le monde s'attend à ce que le taux directeur reste stable", mais de l'actualisation des prévisions économiques et des projections de taux "et ce qu'elles disent de la trajectoire monétaire possible", a expliqué, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.