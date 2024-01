Wall Street, en légère hausse, empile les records

La Bourse de New York a conclu légère en hausse lundi poursuivant sur son élan de fin de semaine ce qui a permis au Dow Jones et au S&P 500 d'empiler de nouveaux records pour la deuxième séance de suite.

"Le marché a poursuivi l'élan haussier de la semaine dernière", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital. "Cela va être une semaine importante avec deux grands indicateurs en fin de semaine, la croissance du Produit intérieur brut au quatrième trimestre et l'indice PCE d'inflation", baromètre préféré de la banque centrale américaine (Fed) pour juger de l'évolution des prix.

Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,32% à 15.360,29 points. Et le S&P 500 (+0,22%), qui avait dépassé vendredi un record de deux ans, a encore inscrit un plus haut à 4.850,43 points.

En outre, un flot de résultats d'entreprises vont se bousculer cette semaine. Mardi, déferlent Johnson and Johnson, General electric, Procter and Gamble, Lookeed Martin et Netflix entre autres. Tesla est attendu mercredi.

United Airlines, qui a publié après la fermeture du marché une perte plus importante que prévu de janvier à mars à cause des 737 MAX 9 de Boeing bloqués au sol, a clos en recul de 0,95%. Le titre gagnait toutefois plus de 6% dans les échanges électroniques après la fermeture du marché.

Lundi, l'indice des principaux indicateurs avancés a montré un repli à -0,1% aux Etats-Unis, le 21e d'affilée en décembre, mais bien moindre que les mois précédents et mieux que les prévisions des analystes.