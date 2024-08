Wall Street en ordre dispersé après l'inflation américaine

SPENCER PLATT

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mercredi, réagissant à une inflation aux Etats-Unis qui a ralenti plus que prévu sur un an en juillet selon l'indice CPI mais qui reste modestement encourageante.

L'indice Dow Jones grappillait 0,15% vers 14H15 GMT. Le Nasdaq, à dominante technologique, qui avait démarré dans le vert, cédait 0,66% à la même heure et le S&P 500 reculait de 0,21%.