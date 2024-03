Wall Street en ordre dispersé en début de séance

L'indice Dow Jones avançait de 0,022% mais le Nasdaq, à dominante technologique, cédait 0,59% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,18%, vers 14H05 GMT.

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi alors que la banque centrale américaine (Fed) a commencé une réunion monétaire de deux jours qui ne devrait pas encore déboucher sur une baisse des taux.

La veille, les indices newyorkais avaient terminé en nette hausse dopés par la technologie. Entre des annonces de produits de la part de la vedette de l'intelligence artificielle Nvidia et des projets d'accords entre Apple et Google sur l'IA et les mobiles, les titres de la technologie avaient fait grimper le Nasdaq de 0,82% à 16.103,45 points.

Le Dow Jones avait pris 0,20% à 38.790,43 points et l'indice S&P 500 avait gagné 0,63% à 5.149,42 points.

Mais mardi, tous les yeux étaient surtout braqués sur la Réserve fédérale américaine qui rendra une décision mercredi en milieu de journée.