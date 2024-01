Wall Street en ordre dispersé, la remontée des taux digérée

Vers 15H05, le Dow Jones s'effritait de 0,19%, l'indice Nasdaq prenait 0,71% et l'indice élargi S&P 500 glanait 0,23%.

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé, jeudi, prête à repartir de l'avant après avoir digéré la remontée des rendements obligataires et une modération des attentes de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed).

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait ainsi à 4,11%, au plus haut depuis un mois.

Jeudi, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, au plus bas depuis septembre 2022, ont confirmé l'impression générale d'une économie qui refuse de plier.

Mais le marché actions semble avoir maintenant digéré ce changement de paradigme, selon Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Wall Street "avait toutes les raisons de chuter", a-t-il expliqué. "Mais au lieu de cela, on a fait du surplace. Quand un marché refuse de descendre et se maintient proche de ses records", comme c'est le cas actuellement, "la probabilité la plus forte est qu'il monte".