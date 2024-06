Wall Street en ordre dispersé, les investisseurs prudents

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé, vendredi, sur un marché sans entrain, les investisseurs se montrant prudents au terme d'une semaine tronquée et marquée par de nouveaux records.

En outre, "on approche de la fin du mois et du trimestre et les gens ne veulent pas vendre les actions qui ont le plus progressé parce qu'ils veulent montrer à leurs clients qu'ils en ont en portefeuille", a ajouté Sam Stovall.

Le mouvement de consolidation, entamé jeudi après sept records consécutifs du Nasdaq, s'est poursuivi, mais dans des proportions très limitées.

Locomotive de Wall Street depuis des mois, le secteur des semi-conducteurs a été le plus touché. Le géant Nvidia (-3,22%), devenu mercredi première capitalisation mondiale, a rétrogradé au troisième rang, derrière Microsoft et Apple.