Wall Street en ordre dispersé mais le Nasdaq promet, à ce rythme, un nouveau sommet

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mercredi, le Nasdaq et le S&P 500 promettant à ce rythme de poursuivre l'empilement de records quasi- quotidiens depuis six séances.

L'indice Dow Jones stagnait (-0,03%), le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,64% et le S&P 500 prenait 0,27% vers 14H15 GMT.