Wall Street en ordre dispersé, un nouvel indicateur d'inflation calme les esprits

Vers 15H50 GMT, le Dow Jones s'effritait de 0,22%, l'indice Nasdaq avançait de 0,35% et l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (-0,01%).

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé, jeudi, peu après l'ouverture, calmée par un nouvel indicateur d'inflation, moins élevé que prévu, et qui contrebalance la mauvaise surprise de mercredi, avant le début de la saison des résultats.

"Ce rapport est un soulagement pour économistes et investisseurs", a commenté, dans une note, Sam Millette, de Commonwealth Financial Network.

"On a droit à un petit rebond", après le décrochage de la veille, a observé Peter Cardillo, de Spartan Capital. "On le doit aux prix de gros, qui ont moins progressé que prévu."

"Cela compense la frayeur d'hier avec (l'indice des prix) CPI", ressorti plus haut que prévu, car le PPI est considéré comme un indicateur avancé de l'inflation, les prix à la production se transmettant, dans un second temps, au commerce de détail.

La publication a entraîné une légère détente sur le marché obligataire. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans descendait à 4,93%, contre 4,97% la veille, après avoir brièvement franchi le seuil psychologique de 5%, une première depuis près de cinq mois.

Pour autant, sur un an, l'indice des prix à la production PPI affiche une hausse de 2,1%, au plus haut depuis près d'un an (avril 2023).