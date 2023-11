Wall Street fait du surplace à l'issue d'une séance sans lustre

"La semaine dernière on avait observé un joli bond" du marché des actions "mais cette semaine on attend un élément catalyseur pour poursuivre ou non sur cette lancée et on ne voit rien venir", a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Plusieurs membres de la Réserve fédérale (Fed) se sont exprimés mercredi.

Parami eux, une gouverneure de la Fed, Lisa Cook, a rappelé lors de sa prise de parole à la "Financial System Conference" 2023 à Dublin qu'une aggravation des tensions géopolitiques mondiales, notamment celles impliquant la Russie, le Moyen-Orient et la Chine, pourraient avoir des retombées négatives sur les marchés mondiaux.