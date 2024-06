Wall Street finit dans le vert: records pour le Nasdaq et le S&P 500

Porté par les grands noms usuels, de Microsoft à Apple, le Nasdaq, à dominante technologique, a atteint un nouveau sommet en grimpant de 0,95% à 17.857,02 points. Le S&P 500 a avancé de 0,77% et aussi franchi un record à 5.473,23 points. Le Dow Jones a gagné 0,49% à 38.778,10 points.

La Bourse de New York a conclu dans le vert lundi, commençant une semaine écourtée sur les chapeaux de roues, pour le Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 qui ont atteint de nouveaux records.

Pour une fois, les titres du concepteur de puces pour l'IA, Nvidia, n'ont pas mené la course (-0,68%) mais la valorisation du groupe en Bourse talonne les deux autres leaders, Apple (+1,97%) et Microsoft (+1,31%).

Les géants des infrastructures télécoms comme Broadcom (+5,41%) et Qualcomm (+3,20%) ont ainsi profité de l'élan que va donner la transmission de services d'intelligence artificielle.

Si l'action Nvidia, qui a fait une pause lundi, continue sa course après avoir gagné 173% depuis le début de l'année, cela promet pour bientôt un nouveau tiercé gagnant pour les plus grosses capitalisations mondiales.

Le géant des micro-processeurs Intel a gagné 1,63%.

Sur le plan macro-économique, les investisseurs ont soupesé l'indice Empire State d'activité manufacturière de la région de New York qui est resté en contraction en juin même s'il s'est un peu amélioré.

Les taux obligataires américains sont remontés, ceux à dix ans à 4,27% contre 4,22% vendredi après leur baisse rapide due aux incertitudes politiques en Europe lorsque les taux de la dette française ont flambé après les élections européennes et la dissolution surprise de l'Aassemblée nationale.

Le dollar rendait 0,29% à l'euro à 1,0734 dollar pour un euro.

Vendredi le billet vert était monté face à la devise européenne qui ne valait plus que 1,0695 dollar pour un euro, un plus bas depuis un mois et demi.

La petite tension sur les rendements obligataires s'expliquait, selon Peter Cardillo, par le fait que le président de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, a indiqué dimanche qu'il était "raisonnable de prédire" une baisse des taux par la banque centrale américaine en décembre.

"Cela repousse un peu l'échéance de la baisse des taux", alors que le marché table en majorité sur un réduction du coût du crédit dès le mois de septembre, a souligné l'analyste de Spartan Capital.

A la cote, les valeurs relevant de la distribution et du commerce ont été recherchées, alors que les investisseurs attendent mardi les données mensuelles sur les ventes au détail aux Etats-Unis.

L'enseigne de magasins électroniques Best Buy a grimpé de 4,64% après des commentaires favorables d'analystes et l'annonce de la distribution d'un dividende confortable.

Plusieurs chaînes ont eu les faveurs du marché comme Dicks Sporting Goods (+4,33%), les grands magasins Target (+2,70%) et le vendeur de semi-gros Costco (+1,43%).

La société de logiciels en 3D pour l'industrie, Autodesk, s'est envolée de 6,48% à 240,51 dollars après qu'un actionnaire activiste qui réclame des améliorations a dévoilé une participation de 500 millions de dollars dans l'entreprise.