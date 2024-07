Wall Street finit en baisse, résultats contrastés et attentisme

SPENCER PLATT

La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi, incertaine après des résultats d'entreprises contrastés et attentiste avant les publications de Tesla et Alphabet, qui étaient attendues après la clôture.

Le Dow Jones a perdu 0,14%, le Nasdaq, 0,06%, et l'indice élargi S&P 500, 0,16%.

"Quand ont entre dans le dur de la saison des résultats, on a tendance à attendre les grands noms, qui étaient après la sonnerie, aujourd'hui", a commenté Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.