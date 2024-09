Wall Street finit en hausse avec le soutien de la Chine et du secteur technologique

ANGELA WEISS

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, enivrée par un cocktail fait d'une publication de société technologique, d'un plan de relance budgétaire en Chine et d'indicateurs américains de bonne tenue.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,40% et enregistré un nouveau record en clôture, tandis que Dow Jones et indice Nasdaq ont pris respectivement 0,62% et 0,60%.