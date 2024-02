Wall Street finit en hausse, le S&P 500 tout proche des 5.000 points, une première

L'indice Dow Jones, lui aussi à un nouveau plus haut, a pris 0,40% à 38.677,36 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,95% à 15.756,64 points et le S&P 500 a gagné 0,82%, à 4.995,06 points, après avoir tutoyé la barre symbolique des 5.000 points.

La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, tirée surtout par la technologie, qui a fait grimper le S&P 500 à un nouveau record et à deux doigts des 5.000 points pour la première fois.

Son chiffre d'affaires trimestriel a atteint 46 milliards de dollars, en progression de 4% sur un an. Ford vise un bénéfice opérationnel compris entre 10 et 12 milliards de dollars sur 2024, soit plus que ne le projetaient les analystes.

La chaîne de fast-food Chipotle Mexican Grill a vu ses titres s'envoler de 7,12% à 2.664 dollars l'action, après des ventes en hausse de 8,4% à nombre d'enseignes comparable, plus qu'attendu, totalisant un chiffre d'affaires de 2,52 milliards de dollars au quatrième trimestre.

D'abord délaissé en matinée malgré de bons résultats trimestriels, le titre d'Uber a terminé stable (+0,28%).