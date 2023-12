Wall Street finit en ordre dispersé une nouvelle semaine positive

La Bourse de New York a conclu vendredi en ordre dispersé une huitième semaine positive d'affilée - la plus longue période dans le vert depuis 2017 pour le S&P 500 -, le marché étant soutenu par le repli confirmé de l'inflation américaine.

Plusieurs indicateurs ont confirmé le scénario d'une "Goldilocks economy", où l'inflation parvient à être maîtrisée sans mettre en danger la croissance.

Ainsi la progression de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis, mesure favorite de la banque centrale américaine (Fed) pour évaluer la hausse des prix, a fortement baissé à 2,6% sur un an en novembre.

La hausse de l'indice sous-jacent, hors énergie et alimentation, est encore au-dessus de 3% mais elle a ralenti plus que prévu à 3,2% sur un an contre 3,4% le mois précédent. Et sur un mois, il a augmenté de 0,1%, comme attendu.