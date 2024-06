Wall Street interrompt la série de records et conclut divisée

La Bourse de New, qui flirtait avec de nouveaux sommets pour le Nasdaq et le S&P 500 en première partie de séance jeudi, a finalement interrompu sa série de records pour conclure divisée sur des prises de profits.

"Il n'est pas inhabituel pour le marché d'avoir une mauvaise journée", a commenté Steve Sosnick d'Interactive Brokers, en évoquant le Nasdaq et le S&P 500.

"Le déclin n'est pas faramineux non plus et il n'y a pas de quoi paniquer. On assiste à des prises de profit", a-t-il indiqué.

L'analyste a souligné que Nvidia, l'action coqueluche du marché, porte-drapeau du secteur de l'intelligence artificielle, avait pris 20% pour le seul mois de juin. "C'est fou lorsque vous y pensez !", a-t-il lancé.