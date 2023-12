Wall Street oscille, divisée, autour de l'équilibre avant la Fed

L'indice Dow Jones perdait 0,03%, le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,17% et le S&P 500 a grappillé 0,06% vers 15H00 GMT.

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mercredi, oscillant autour de l'équilibre en attendant la dernière décision monétaire de l'année pour la Réserve fédérale (Fed).

Le Dow Jones avait gagné 0,48% à 36.577,94 points, l'indice Nasdaq est monté de 0,70% à 14.533,40 points et l'indice élargi S&P 500 a engrangé 0,46% à 4.643,70 points.

"Le Comité monétaire de la Fed devrait maintenir les taux sur les fonds fédéraux en l'état entre 5,25% et 5,50%", rappelaient les analystes de Wells Fargo.

Sur un an, la progression ralentit, avec une hausse des prix de 0,9% contre 1,2% le mois dernier.

"Les données confirment la tendance à la baisse de l'inflation, même si le ralentissement des prix à la consommation est plus progressif", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE.

L'indice CPI, qui mesure l'inflation côté consommateurs a fait état mardi d'une légère baisse en novembre par rapport à octobre, à 3,1% sur un an contre 3,2%.

Ces données ont confirmé la conviction du marché que la Fed en a terminé avec les hausses de taux. "La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux stables pour une troisième réunion consécutive", assure Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Selon lui, même si le communiqué restera prudent et quasiment inchangé, mais les projections d'évolution des taux, les fameux tableaux de "dot plot" vont indiquer si et dans quelle ampleur la Fed prévoit de réduire ses taux l'année prochaine.

La banque centrale publiera aussi de nouvelles prévisions économiques qui devraient être révisées à la hausse pour la croissance et à la baisse pour l'inflation et le chômage, selon les analystes.

Sur le marché obligataire, les rendements à deux ans baissait à 4,68% contre 4,73% la veille et ceux à dix ans s'inscrivaient à 4,16% contre 4,20%.

A la cote, les laboratoires Pfizer chutaient de plus de 9%. Le groupe a prévu un recul de ses ventes en 2024 à cause d'une médiocre demande des vaccins et médicaments anti-Covid 19.

Les actions du géant des logiciels Oracle reculaient de 1,31% alors que la société a annoncé un chiffre d'affaires moins fort qu'attendu au deuxième trimestre tandis que ses prévisions se sont avérées aussi décevantes.

Le fabricant de jouets Hasbro perdait 0,75%. Le groupe américain compte supprimer environ 900 postes d'ici deux ans, une décision qui intervient quelques mois après l'annonce d'une première coupe de 15% de ses effectifs (1.000 salariés).

Hasbro a enregistré une perte nette de 171 millions de dollars au troisième trimestre du fait d'une chute prononcée de l'activité dans son coeur de métier, les jouets et jeux traditionnels.

Tesla chutait de 0,95%. Le constructeur de véhicules électriques a du rappeler quelque deux millions de voitures aux Etats-Unis pour un risque de collision accru lié à l'"autopilot", son système d'assistance à la conduite.