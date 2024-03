Wall Street ouvre en baisse après des indicateurs mitigés

Les prix à l'exportation ont aussi fortement augmenté de 0,8% le mois dernier, selon les données officielles, abondant dans le sens d'une inflation plus tenace que prévu, déjà signalée par l'indice des prix à la consommation CPI mardi (+3,2% sur un an) et celui des prix à la production (+0,6% sur le mois) paru jeudi.

Ces chiffres confortent l'idée que la Réserve fédérale (Fed), qui se réunit mardi et mercredi prochain, conservera les taux en l'état à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Le marché n'espère plus de baisse des taux avant juin, voire juillet.

Côté production industrielle, en mars, l'activité de la région de New York a vu son baromètre Empire State dégringoler de 18,5 points pour tomber à -20,9.

En février, c'est la production industrielle au niveau national qui quasiment stagné à (+0,1%), selon les données de la Réserve fédérale.