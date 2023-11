Wall Street ouvre en baisse, consolide avec la fin du mois

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones s'effritait de 0,15%, l'indice Nasdaq lâchait 0,08% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,16%.

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse, lundi, consolidant ses gains significatifs à l'approche de la fin du mois, sur un marché qui attend les résultats du "Black Friday", temps fort de la consommation aux Etats-Unis.

"Les magasins, les sites d'e-commerce et les aéroports ont frémi durant le long week-end de Thanksgiving (de jeudi à dimanche), mais cela ne s'est pas transmis au marché ce lundi", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Mais même s'il n'y pas beaucoup d'allant à l'achat, le fait le plus marquant est qu'il n'y en ait pas non plus à la vente", a souligné l'analyste, "si l'on se rappelle que les indices majeurs ont enregistré des gains confortables ce mois-ci."

Le S&P 500 reste notamment sur 16 séances de hausse en 19 journées de Bourse.