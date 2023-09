Wall Street ouvre en baisse, effrayée par la remontée des taux obligataires

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, effrayée par l'irrésistible remontée des taux obligataires et la perspective d'une nouvelle suspension des services de l'Etat pour cause d'impasse budgétaire.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones se repliait de 0,24%, l'indice Nasdaq était proche de l'équilibre (-0,01%) et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,09%.