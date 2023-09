Wall Street ouvre en baisse, le ciel se couvre sur le marché

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, de plus en plus pessimiste quant à la conjoncture, marquée par un ralentissement économique, des taux obligataires en lévitation et un prix du pétrole très élevé.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones descendait de 0,50%, l'indice Nasdaq cédait 0,97% et l'indice S&P 500 reculait de 0,82%.