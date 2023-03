Wall Street ouvre en baisse, l'emploi américain bien accueilli, mais les banques inquiètent

D'un côté, le ministère américain du Travail a fait état de 311.000 créations d'emplois en février, soit plus que les 225.000 attendus.

Wall Street tentait de digérer en accéléré une série de développements sur les fronts macroéconomique et microéconomique.

Vers 15H05 GMT, le Dow Jones perdait 0,18%, l'indice Nasdaq abandonnait 0,82% et l'indice élargi S&P, 0,49%.

La Bourse de New York évoluait en baisse vendredi peu après l'ouverture, plutôt satisfaite du rapport mensuel sur l'emploi, qui montre des signes de ralentissement du marché du travail, mais gardant un oeil inquiet sur le secteur bancaire et l'établissement américain SVB, aux abois.

"Les données montrent que le marché du travail demeure vigoureux et que l'économie crée toujours des emplois à un rythme élevé, mais la remontée du taux de chômage et une décélération de la hausse des salaires indiquent un possible ajustement" en cours, a commenté, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

Le taux de chômage est ainsi passé de 3,4% à 3,6% sur un mois, tandis que le salaire moyen a progressé de 0,2% sur un mois, soit moins que les 0,3% projetés par les économistes, qui était le chiffre enregistré en janvier.