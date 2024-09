Wall Street ouvre en hausse, aidée par la Chine et la tech

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones gagnait 0,49%, l'indice Nasdaq 1,01% et l'indice élargi S&P 500 0,61%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, dynamisée par la conjonction de nouvelles positives sur les fronts macro et micréconomiques, sur fond de volontarisme chinois face à une conjoncture atone.

Cette publication, qui fait figure d'indicateur avancé pour le secteur, a profité aux concurrents de Micron, de Nvidia (+2,60%) à Broadcom (+1,91) en passant par AMD (+3,28%) et Qualcomm (+1,51%).

Wall Street a aussi été portée par des développements macroéconomiques encourageants.

Lors d'une réunion du Bureau politique du Parti communiste chinois, les dirigeants ont réaffirmé que le pays "(s'efforcerait) d'atteindre les objectifs" de croissance annuelle, à savoir 5%.

Selon le compte-rendu publié par l'agence Chine nouvelle, les responsables ont aussi estimé nécessaire de stimuler le marché immobilier, moribond, en baissant le coût du crédit et levant certaines restrictions à l'achat et la construction.

"On peut débattre duquel à le plus gros impact, mais il est clair que les deux (Micron et la Chine) jouent sur les marchés", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.