Wall Street ouvre en hausse, au rebond après le décrochage de mardi

Vers 15H05 GMT, le Dow Jones s'élevait de 0,16%, l'indice Nasdaq gagnait 0,67% et l'indice élargie S&P 500 prenait 0,54%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, prête à un rebond et à une chasse aux bonnes affaires après le trou d'air de mardi, dans un climat d'appétence pour le risque.

Nvidia est même repassé devant Amazon (+0,60%), au cinquième rang des plus grosses capitalisations mondiales.

L'humeur est aux achats à bon compte, selon l'analyste, mouvement dont profitaient le fabricant de cartes graphiques et semi-conducteurs Nvidia (+2,58%), mais aussi Meta (+2,09%) et AMD (+2,69%).

Après avoir bondi à son plus haut niveau depuis trois mois et demi, mardi, l'indice VIX, surnommé "l'indice de la peur", qui mesure la volatilité du marché et la nervosité des investisseurs, retombait de près de 8%.

Autre signe d'accalmie, le rendement des emprunts d’État américains à 2 ans, qui s'était envolé mardi après la publication d'un chiffre d'inflation plus élevé que prévu, se détendait à 4,60% contre 4,65% la veille en clôture.

"Quand vous avez ce genre de décrochage (le Nasdaq a lâché 1,80% mardi), la question est de savoir si c'est l'occasion de racheter ou si c'est le début de quelque chose de plus profond", à savoir une correction, a commenté Quincy Krosby.