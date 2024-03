Wall Street ouvre en hausse, chasse aux bonnes affaires

Vers 15H05, le Dow Jones prenait 0,40%, l'indice Nasdaq s'octroyait 0,83% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,70%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs restant confiants dans la perspective de baisses de taux d'intérêt cette année et diversifiant leurs achats sur le marché.

"Le marché reste très soutenu", selon Adam Sarhan, de 50 Park Investments. "On aurait toutes les raisons de baisser, mais on continue à consolider et à repartir de l'avant. Chaque fois que le marché se replie, les acheteurs reviennent."

L'élan était encouragé par une nouvelle détente des taux obligataires. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est descendu jusqu'à 4,04%, au plus bas depuis un mois, contre 4,10% mercredi en clôture.

Les opérateurs s'intéresseront à la seconde journée d'audition du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell au Congrès américain.