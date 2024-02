Wall Street ouvre en hausse, la mauvaise surprise de la Fed digérée

Partager:

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, le marché apparaissant avoir déjà digéré la mauvaise surprise de la veille, qui a vu le président de la banque centrale américaine (Fed) écarter l'hypothèse d'une première baisse de taux en mars. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,17%, l'indice Nasdaq s'appréciait de 0,76% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,45%.

Mercredi, le Nasdaq avait lâché 2,23% et le S&P 500, 1,61%, au terme d'une séance difficile, marquée par des résultats jugés mitigés de Microsoft, Alphabet et AMD, la veille, un chiffre de créations d'emplois décevant et, enfin, un message plus ferme qu'attendu de la Fed. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a estimé improbable qu'en mars, lors de la prochaine réunion de la Fed, les banquiers centraux aient suffisamment "confiance" dans la trajectoire de l'économie et de l'inflation pour abaisser les taux. "Le marché actions semble prêt à un rebond", a commenté dans une note Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Les investisseurs s'inquiètent et vendent immédiatement après la (communication de la) Fed, et puis ils retrouvent leurs esprits et une semaine ou deux après, les actions sont en hausse", explique Adam Sarhan, de 50 Park Investments. Après avoir connu des soubresauts, mercredi, le marché obligataire se stabilisait. Le rendement des emprunts d'Etat à 2 ans, considérés comme le reflet des attentes en matière de politique monétaire, ressortait à 4,22%, contre 4,20% la veille.