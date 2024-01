Wall Street ouvre en hausse, les indicateurs économiques séduisent

Vers 15H25 GMT, le Dow Jones prenait 0,49%, l'indice Nasdaq gagnait 0,59% et l'indice élargi S&P 500 glanait 0,54%. Le S&P 500 reste sur quatre records d'affilée.

La Bourse de New York a ouvert en hausse, jeudi, globalement satisfaite par la volée d'indicateurs du jour qui préservent l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

La croissance a atteint 3,3% au quatrième trimestre en rythme annuel, soit bien au-dessus des 2% attendus par les économistes, soutenue par la consommation.

Mais les opérateurs ont surtout relevé la confirmation d'une modération de l'inflation, qui est ressortie à 2% en rythme annuel sur le trimestre, hors énergie et alimentation.

"C'est le mélange parfait de consommation solide et d'inflation qui décélère", a réagi Jamie Cox, d'Harris Financial Group. "C'est exactement ce que vous espérez si vous êtes à la tête de la Fed (banque centrale américaine) et que vous songez à baisser les taux cette année."