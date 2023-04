Wall Street ouvre en hausse, Meta tire les indices

Vers 14H15 GMT, le Dow Jones prenait 0,69%, l'indice Nasdaq gagnait 1,16% et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,88%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, stimulée par les résultats meilleurs qu'attendu de Meta, qui a poursuivi la bonne série des géants technologiques, ainsi que plusieurs autres publications encourageantes de sociétés.

Meta (+14,57%) approche des 3 milliards d'utilisateurs mensuels de Facebook et le PDG, Mark Zuckerberg, a indiqué que le temps passé sur Instagram était en nette augmentation grâce au nouveau format de vidéos courtes Reels.

Le groupe de Menlo Park (Californie) a rompu, mercredi après Bourse, avec trois trimestres de contraction de son chiffre d'affaires, et fait état d'une hausse de 3% de ses revenus sur un an, une prouesse dans un contexte de concurrence accrue.

La performance de Meta suit celles d'Alphabet (+2,52%) et Microsoft (+2,15%), également meilleures qu'anticipé par les analystes.

La place new-yorkais a aussi relevé les résultats du fabricant d'engins de chantier Caterpillar (-3,83%) et du congomérat industriel Honeywell (+3,30%), tous deux également plus élevés que ne l'attendait Wall Street et qui "aident à calmer les inquiétudes sur un atterrissage brutal" de l'économie américaine, selon Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Autre facteur de stabilisation de Wall Street, "le secteur bancaire semble être un peu plus calme aujourd'hui", a souligné Karl Haeling.