Wall Street ouvre en hausse, optimiste avant des nouvelles de l'inflation

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, et poursuivait son irrésistible ascension à l'orée d'une semaine qui va renseigner sur l'inflation aux Etats-Unis et sur la santé de plusieurs grandes banques.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones glanait 0,53%, l'indice Nasdaq s'offrait 0,17% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,24%.