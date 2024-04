Wall Street ouvre en hausse, rassurée sur l'inflation et dopée par la tech

Partager:

La Bourse de New York a ouvert en hausse, vendredi, rassurée par un indicateur clé d'inflation et dopée par les bons résultats d'Alphabet et Microsoft, qui commencent à tirer des bénéfices de leurs investissements dans l'intelligence artificielle (IA). Vers 13H40 GMT, le Dow Jones grapillait 0,13% , l'indice Nasdaq accumulait 1,32% et l'indice élargi S&P 500 s'offrait 0,67%.

Wall Street a bien accueilli l'indice de prix à la consommation PCE, selon lequel l'inflation a atteint 0,3% sur un mois en mars, conformément aux attentes, inchangée par rapport au mois précédent. Hors alimentation et énergie, l'indice, très suivi par la banque centrale américaine (Fed), est également ressorti à 0,3%, là aussi en ligne avec les prédictions des économistes. Le marché s'est concentré sur la progression sur un mois et a fait peu de cas de l'inflation sur un an, qui a atteint 2,7%, soit davantage que les 2,6% annoncés par les économistes.

"C'est un soulagement", a commenté Karl Haeling, de LBBW. Jeudi, le rapport sur l'activité économique du premier trimestre aux Etats-Unis avait, en effet, montré une accélération des prix. "Il s'avère que cela était lié à des révisions à la hausse des chiffres de janvier et février", le mois de mars n'ayant, lui, pas connu de sursaut, explique Karl Haeling. Le marché obligataire prenait acte et se détendait. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans, qui était monté, jeudi, à son plus haut niveau depuis quasiment six mois, s'affichait à 4,66%, contre 4,70% la veille en clôture.