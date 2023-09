Wall Street ouvre en hausse, rebond technique, la Fed digérée

"Wall Street a finalement accepté le fait que les taux resteraient élevés pour longtemps", a commenté Edward Moya, d'Oanda, "et les investisseurs sont en train de repositionner leurs portefeuilles."

Malgré le rebond de vendredi et la résilience de l'économie américaine, "on s'attend à un malaise au quatrième trimestre", selon l'analyste, avec des effets de plus en plus palpables du resserrement monétaire sur l'activité aux Etats-Unis, sur fond d'inflation tenace.

A cela s'ajoute la perspective d'une possible suspension du fonctionnement de l'Etat fédéral, début octobre, du fait d'une impasse budgétaire au Congrès.