La Bourse de New York a ouvert en hausse, lundi, et poursuivi son irrésistible ascension, portée par la perspective de baisses de taux, d'une décélération mesurée de l'activité économique et d'une accalmie sur le front de l'inflation.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,08%, l'indice Nasdaq prenait 0,17% et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,29%.