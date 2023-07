Wall Street ouvre en ordre dispersé, marché calme pour une séance écourtée

Vers 14H10, le Dow Jones s'effritait de 0,07%, l'indice Nasdaq prenait 0,26% et l'indice élargi grignotait 0,03%.

La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note contrastée, à l'orée de la première séance du troisième trimestre, une journée qui s'annonce calme car coincée entre un week-end et un jour férié aux Etats-Unis.

"On a quelques indicateurs au programme (indice d'activité ISM en juin dans le secteur manufacturier notamment), mais c'est une séance écourtée", a commenté Peter Cardillo, de Spartan Capital.

Au cours du premier semestre de l'année, le S&P 500 a progressé de 15,9%, le Nasdaq de 31,7% et le Dow Jones de 3,8% seulement. Dans le cas du Nasdaq, il s'agit de la meilleure performance pour une première partie d'année depuis 40 ans.

Après une fin de deuxième trimestre marquée par une embellie pour des valeurs situées hors du secteur technologique, les investisseurs s'interrogent sur l'orientation que va prendre la place new-yorkaise durant l'été, sur fond de ralentissement économique et de durcissement monétaire attendu.

"Mercredi et jeudi, on devrait avoir un meilleur aperçu de ce à quoi le trimestre va ressembler", anticipe Peter Cardillo.

Les échanges étaient aussi limités sur le marché obligataire, qui évoluaient peu. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 3,80%, contre 3,83% vendredi en clôture.

Le marché continue à mettre en doute le discours offensif de la banque centrale américaine (Fed), qui penche vers plusieurs hausses de taux d'ici la fin de l'année.

"Pour l'instant, on se concentre sur la Fed, mais d'ici dix jours, le marché va se focaliser sur les résultats d'entreprises", annonce Peter Cardillo. "Pour qu'il puisse poursuivre sur sa lancée, nous allons avoir besoin de bons résultats et, plus encore, de prévisions qui ne soient pas trop négatives."

A la cote, l'animation était assurée par Tesla (+7,15%). Le constructeur de véhicules électriques bondissait après avoir fait état, dimanche, de livraisons et d'unités produites sensiblement supérieures aux attentes pour le deuxième trimestre.

Le groupe d'Austin (Texas) a produit 920.000 véhicules au premier semestre, soit un peu plus de la moitié de son objectif de l'objectif de 1,8 million qu'il s'est fixé pour l'année 2023.

Alors que le marché chinois était annoncé moribond, les concurrents locaux de Tesla, NIO (+4,38%), Li Auto (+6,31%) ou XPeng (+4,81%) ont tous également publié des chiffres de ventes en nette croissance en juin.

Aidées par le regain des cours du brut, les valeurs prétrolières poursuivait leur avancée, à l'instar d'ExxonMobil (+0,29%) ou ConocoPhillips (+0,56%).

L'Arabie saoudite a annoncé lundi le prolongement en août de la réduction de sa production d'un million de barils par jour, entamée en juillet, tandis que la Russie s'est engagée à couper ses exportations de 500.000 barils, également le mois prochain.

Sur le front des cryptomonnaies, les valeurs du secteur étaient recherchées, alors que plusieurs sociétés financières ont soumis une nouvelle demande auprès de l'Autorité américaine des marchés, la SEC, pour obtenir l'autorisation de lancer un fonds indiciel ou ETF (qui suit la performance de valeurs ou d'un indice) indexé sur le bitcoin.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase bondissait (+11,20%), ainsi que les spécialistes du "minage" Marathon Digital (+6,49%) et Riot Platforms (+6,47%).