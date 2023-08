Wall Street portée dans le vert en anticipation des résultats de Nvidia

Le Nasdaq a tiré l'élan en grimpant de 1,59% à 13.721,03 points. L'indice Dow Jones a avancé de 0,54% à 34.472,98 points et le S&P 500 a gagné 1,10% à 4.436,01 points.

La Bourse de New York a fini dans le vert mercredi, aidée par un repli des taux obligataires et portée par les anticipations sur des comptes trimestriels de Nvidia, emblème de l'engouement des investisseurs pour les promesses du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Le spécialiste des cartes graphiques et puces très recherchées dans l'IA (GPU) a affiché un bond de son chiffre d'affaires plus fort qu'attendu à 13,5 milliards de dollars et un bénéfice de 6,2 milliards de dollars contre 4,8 milliards prévu.

Pour Jose Torres d'Interactive Brokers, Nvidia a le potentiel de "renforcer l'optimisme sur le front de l'intelligence artificielle et apporter un soutien au marché".

Quatrième capitalisation boursière à Wall Street, l'action Nvidia est la plus performante de l'année (+200% depuis le début de l'année).

"La solide performance du S&P 500 cette année a été alimentée par les promesses de l'IA", a estimé pour sa part Jack Ablin de Cresset Capital dans une note, soulignant que les débats et la couverture médiatique ont ajouté à l'enthousiasme des investisseurs pour les méga-capitalisations de la tech.

Au-delà de la frénésie autour de Nvidia, un brusque recul des taux obligataires a aussi favorisé un retour des actions.

Les taux sur les bons du Trésor à dix ans glissaient à 4,19% vers 20H30 GMT après avoir atteint 4,32% mardi, proches des plus hauts en 16 ans touchés depuis une semaine.

Les taux ont baissé à cause des indices d'activité PMI Flash décevants pour la Grande-Bretagne et la zone euro -en contraction- et les Etats-Unis, en quasi-stagnation. L'activité américaine a ralenti à 50,4 points en août contre 52 en juillet.

Le repli des rendements obligataires a aidé les actions et particulièrement celles de la tech.

Pour Patrick O'Hare de Briefing.com, la baisse des taux sur les bons du Trésor a "créé un peu d'opportunité pour acheter à la baisse", a-t-il indiqué à l'AFP.

Ailleurs à la cote, les grands de la tech ont emmené le Nasdaq, comme Intel qui a clos au-dessus de 3%, Apple, Alphabet et Meta au-dessus de 2%. D'autres actions liées au monde de l'IA comme la société de données Palantir (+4,36%) ont profité de l'élan.

Le secteur détaillants grand public a eu une mauvaise journée, avec l'effondrement des actions de Foot Locker (-28%) après un recul de son chiffre d'affaires et des prévisions de ventes annuelles à la baisse.

Le spécialiste des vélos et tapis de course connectés Peloton a décroché de 22,60% à un plus bas record pour le titre.

A partir de jeudi, l'attention va se tourner vers la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole (Wyoming). Jerome Powell, président de la Fed, y prononce un discours vendredi à 14H00 GMT.